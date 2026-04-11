4月11日（現地時間10日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプト・ドットコム・アリーナでフェニックス・サンズと対戦した。 ウェスタン・カンファレンス4位のレイカーズはジャクソン・ヘイズ、オースティン・リーブス、ルカ・ドンチッチが欠場。レブロン・ジェームズ、ルーク・ケナード、ジェイク・ラレイビア、八村、ディアンドレ・エイトン