ロサンゼルス・レイカーズ vs フェニックス・サンズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles） 最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 101 - 73 フェニックス・サンズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対フェニックス・サンズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズが