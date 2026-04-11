シーズンオフにMLB挑戦を表明し、ホワイトソックスと契約を結んだ村上宗隆内野手。ポスティング申請時には、NPBでの実績に加え、その若さから大型契約が予想されていた。しかし、蓋を開けてみれば2年3,400万ドルという、市場予想よりも安価な契約となったことが驚きを持って伝えられた。NPB史上最年少三冠王の肩書きをもってしても、MLBの編成担当者たちは「メジャーの速球に対応できるのか」「一塁守備はマイナスでは