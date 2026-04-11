4月11日、B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは、キアヌ・ピンダーが脳震とうの疑いと診断されたことを発表した。 オーストラリア出身で現在30歳のピンダーは、210センチ103キロのパワーフォワード兼センター。母国のみならずスペインや中国のリーグでもプレーし、今シーズン開幕前に秋田へ加入した。 来日1年目の今シーズンは、ここまでB1リ