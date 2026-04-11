お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が9日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが小学校の入学式を迎えたことを報告した。この日、小原は「こうめちゃん入学式」と切り出し、こうめちゃんが小学校に入学したことを親子ショットとともに報告した。続けて更新したブログでは「ついこないだまで年長さんだったみなさんがめちゃめちゃ可愛くてきゅんきゅんきゅん もちのろん我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」と感動