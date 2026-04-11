小原正子、長女の小学校入学を報告「我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が9日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが小学校の入学式を迎えたことを報告した。

この日、小原は「こうめちゃん入学式」と切り出し、こうめちゃんが小学校に入学したことを親子ショットとともに報告した。

続けて更新したブログでは「ついこないだまで年長さんだったみなさんがめちゃめちゃ可愛くてきゅんきゅんきゅん もちのろん我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」と感動した様子でコメント。教室でのこうめちゃんの席の写真を公開し「緊張していました」とその様子をつづった。

また入学式では「朝からバッタバタで」「可愛さにルンルンして感傷的になる暇ありませんでした！」と明かし「母めずらしく泣きませんでした！」と告白した。

さらに、入学式後もこうめちゃんは「ずっとこの服でいたいらしい」とお気に入りの様子で、そのまま英会話レッスンを受けたことを報告。「学校のスケジュール、習い事のスケジュール ガラッと変わるので管理が4月は大変だけど」「私もおっくうにならず順応、対応していきたいと思います」と新生活への意気込みをつづった。