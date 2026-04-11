メ～テレ（名古屋テレビ） 14日から始まる春の高山祭を前に、岐阜県高山市では祭当日に奉納する「からくり」の練習が始まりました。 春の高山祭にはからくりを奉納する屋台が3台ありきのう、「三番叟」と呼ばれる屋台で奉納するからくりの練習が始まりました。 「三番叟」のからくりは童子の三番叟の人形が扇子と鈴を持ったのち一瞬で翁の面をかぶるというもので女性1人を含む8人の綱方と呼ばれる人たちが24本の