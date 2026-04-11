ダイソーで見つけた700円の折りたたみ日傘が、想像以上の高クオリティでした！上品なレースデザインに加え、紫外線カットだけでなく遮熱機能まで備えた実力派。見た目も使い心地も抜群で100均の域を超えた仕上がりなんです。日傘デビューにもコスパ重視派にもぴったりの注目アイテム。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：遮光折りたたみ傘（ピコレース）価格：￥770（税込）親骨の長さ（約）：50cm