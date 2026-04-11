100均で700円って信じられない！ロフトなら2000円はするレベルの高機能グッズ

ダイソーで見つけた700円の折りたたみ日傘が、想像以上の高クオリティでした！上品なレースデザインに加え、紫外線カットだけでなく遮熱機能まで備えた実力派。見た目も使い心地も抜群で100均の域を超えた仕上がりなんです。日傘デビューにもコスパ重視派にもぴったりの注目アイテム。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：遮光折りたたみ傘（ピコレース）

価格：￥770（税込）

親骨の長さ（約）：50cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833699

クオリティが高すぎる！ダイソーの折りたたみ日傘をチェック

先日、ダイソーの傘売り場で見つけた『遮光折りたたみ傘（ピコレース）』が、想像以上に優秀だったので紹介します。

価格はなんと￥770（税込）。100均の商品としてはやや高めですが、このクオリティならむしろ安すぎると感じるレベルです。

ロフトなどで遮光遮熱の折り畳み傘を探す安くても2,000円台〜。デザインもプチプラショップとは思えない上品さで、思わず二度見してしまいました。

日傘デビューにもピッタリ！ダイソーの『遮光折りたたみ傘（ピコレース）』

まず目を引くのが、レースをあしらったデザイン。本体だけでなく収納袋にも施されていて、いわゆる100均感がまったくありません。

見た目重視で選びたい人にも十分おすすめできます。

機能面も侮れません。晴雨兼用でUVカット＆遮光率が99％。さらに遮熱効果も期待できる優れもの。

日差しの強い日でもしっかり活躍してくれます。親骨は約50cmで、広げると安心感のあるサイズ感です。

重量は約235gで、コップ1杯分（約200ml）の水より少し重い程度。そこまで重たいわけではないので、持ち運びにも大きな負担はありません。

折りたたみ時はやや存在感があり、小さめバッグだとかさばる可能性はありますが、その分しっかり日差しを防いでくれる安心感があります。

開閉もスムーズで、日常使いにストレスを感じにくい点も好印象です。

今回はダイソーの『遮光折りたたみ傘（ピコレース）』をご紹介しました。

「日傘を使い続けられるか不安…」という方でも、手軽にお試しできる商品。また、コスパ重視で、とりあえず1本持っておきたい時にももってこいなアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。