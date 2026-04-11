100均で700円って信じられない！ロフトなら2000円はするレベルの高機能グッズ
商品情報
商品名：遮光折りたたみ傘（ピコレース）
価格：￥770（税込）
親骨の長さ（約）：50cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480833699
クオリティが高すぎる！ダイソーの折りたたみ日傘をチェック
先日、ダイソーの傘売り場で見つけた『遮光折りたたみ傘（ピコレース）』が、想像以上に優秀だったので紹介します。
価格はなんと￥770（税込）。100均の商品としてはやや高めですが、このクオリティならむしろ安すぎると感じるレベルです。
ロフトなどで遮光遮熱の折り畳み傘を探す安くても2,000円台〜。デザインもプチプラショップとは思えない上品さで、思わず二度見してしまいました。
日傘デビューにもピッタリ！ダイソーの『遮光折りたたみ傘（ピコレース）』
まず目を引くのが、レースをあしらったデザイン。本体だけでなく収納袋にも施されていて、いわゆる100均感がまったくありません。
見た目重視で選びたい人にも十分おすすめできます。
機能面も侮れません。晴雨兼用でUVカット＆遮光率が99％。さらに遮熱効果も期待できる優れもの。
日差しの強い日でもしっかり活躍してくれます。親骨は約50cmで、広げると安心感のあるサイズ感です。
重量は約235gで、コップ1杯分（約200ml）の水より少し重い程度。そこまで重たいわけではないので、持ち運びにも大きな負担はありません。
折りたたみ時はやや存在感があり、小さめバッグだとかさばる可能性はありますが、その分しっかり日差しを防いでくれる安心感があります。
開閉もスムーズで、日常使いにストレスを感じにくい点も好印象です。
今回はダイソーの『遮光折りたたみ傘（ピコレース）』をご紹介しました。
「日傘を使い続けられるか不安…」という方でも、手軽にお試しできる商品。また、コスパ重視で、とりあえず1本持っておきたい時にももってこいなアイテムです。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。