気象庁によると、今日11日12時04分に桜島(南岳山頂火口)で噴火が発生し、噴煙は火口縁上3400mまで上がりました。やや多量の降灰が予想される範囲内では、傘やマスクなどで防灰対策をして、車は徐行運転を心掛けてください。今日11日正午頃桜島で噴火が発生やや多量の降灰に注意気象庁によると、今日11日12時04分に桜島(南岳山頂火口)で噴火が発生し、噴煙は火口縁上3400mまで上がりました。火口から南東方向(垂水・鹿屋方向)に