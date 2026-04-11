タレントの三田寛子さん（60）が2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。春らしい色合いの着物姿を披露三田さんは、春らしい色合いの淡いピンク色の着物で微笑む姿と全身ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡いピンクの着物を着用。髪の毛をまとめ、カメラに向かって微笑んでいた、2枚目では、スマホを片手に持った全身ショットを披露していた。この投稿には、「艶やか」「お着物姿