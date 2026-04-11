岐阜県揖斐警察署で、2歳の柴犬が新たに警察犬として任命された。柴犬は警察犬としては一般的ではない犬種だが、他の大型犬たちに劣らない鋭い嗅覚と集中力で審査を突破した。岐阜県警では初めての柴犬の警察犬となるという。初の“柴犬警察犬”が誕生岐阜県揖斐警察署で6日に撮影されたのは、誇らしげに見える顔でたたずむ柴犬の姿だ。この日、警察犬の任命式が行われていた。シェパードなどの大型犬に交じって、2歳の柴犬「つぶ