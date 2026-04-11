アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔（３２）が１１日、女優の新木優子（３２）との結婚を発表した。２人は所属事務所の公式サイトを通じてそれぞれ声明を出した。中島は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と報告。そして「これからも感