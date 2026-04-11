1部への適応は終わった。元ジェフ千葉のユン・ジョンファン監督が指揮するKリーグの仁川ユナイテッドが、強豪・蔚山HDを相手に3連勝に挑む。【写真】顔面殴打・ハンド・抗議…Kリーグで前代未聞の「4人退場劇」両チームは本日16時30分より、仁川サッカー専用競技場でキックオフするKリーグ1「ハナ銀行Kリーグ1 2026」第7節で対戦する。仁川は今季開幕後、4試合連続未勝利（3敗1分）と苦しんだが、第5節（FC安養、1-0）、第6節（金