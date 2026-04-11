今日11日は、東京都心で最高気温が25℃以上の夏日になっているのをはじめ、関東で夏日が続出しており、東海や四国などでも25℃を超えている所があります。このあとも、東日本から西日本の太平洋側を中心に25℃を超える所が増える見込みで、熱中症に注意が必要です。今日11日は関東を中心に夏日続出東海〜九州も所々で25℃超予想今日11日の関東は、昨日10日に流れ込んだ暖気が残っているのに加え、朝から日差しがたっぷり降り注い