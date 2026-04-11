トヨタ「“新型”小さいスポーツカー」発売！2026年3月13日、トヨタ GAZOO Racingが「GRヤリス」の一部改良モデル「26式GRヤリス」を発表しました。同日より受付を開始し、4月6日に発売しています。「26式」へと進化したGRヤリスとは、どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「小さいスポーツカー」です！（30枚以上）26式GRヤリスは、モータースポーツの現場からのフィードバックをさらに色