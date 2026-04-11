【モデルプレス＝2026/04/11】手越祐也が、4月12日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）に出演する。約6年ぶりのスタジオ登場となる。【写真】手越祐也「イッテQ！」約6年ぶりスタジオ登場 イモト＆宮川に挟まれる◆手越祐也「イッテQ！」約6年ぶりスタジオ登場お祭り企画が新章突入へ。ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、お祭