全国チェーンのカフェ「さかい珈琲」の紀の川店（和歌山県）は、一見ほかの店舗と変わらないが、実は障害を持つ人などに就職機会の提供や就労支援を行う「就労継続支援A型事業所」でもある。社会福祉法人「檸檬会」がフランチャイズ加盟して運営しており、こうした取り組みは全国でも珍しい。「しんどくなった時にすぐに助けを出せるので働きやすい」「就労継続支援A型事業所」とは、障害を持つ人や難病の人たちが一般企業への就職