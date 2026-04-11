「省人化護衛艦」の決定版 VLSも搭載三菱重工長崎造船所（長崎県長崎市）において2026年4月4日、海上自衛隊のもがみ型護衛艦の艤装が順調に進められていることが確認されました。【写真】VLS搭載準備中か!? 最新護衛艦「もがみ型」の姿を見るもがみ型護衛艦は、増大する平時の警戒監視に対応するほか、有事においても対潜水艦戦闘や対水上戦闘などに加えて、これまで掃海艦艇が担ってきた対機雷戦に関しても対応できるよう、能