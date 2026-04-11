銅像のバットにハプニング…イチロー氏のジョークに“古巣”が反応マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏に、ヤンキースが球団SNSを通じて粋な“謝罪”を行った。10日（日本時間11日）、イチロー氏の銅像完成を記念した除幕式が開催。そこで起きたハプニングでイチロー氏が思わず発した“ジョーク”に、ヤンキースがすかさず反応した。本拠地T-モバイルパーク前で行われた除幕式では、イチロー氏の