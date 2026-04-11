ファストファッションによる環境負荷が世界規模で問題となる中、現代では、洋服だけでなく「伝統衣装」も大量に生産され、消費されています。そんな中、廃棄予定だった伝統衣装を再活用させ、環境問題に立ち向かう企業がありました。【映像】サリーから生まれ変わった色鮮やかな雑貨（複数カット）9200万トン。これは、毎年、世界中で廃棄されている布や生地の量です。ファストファッションがもたらす大量生産・大量消費の波は