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――――――――――――――――――― 4月13日 (月) ―― ◆国内経済 ・3月マネーストックM2 (8:50) ・3月投信概況 (15:00) ★植田和男日銀総裁が信託大会で挨拶 (15:15) ・外食業の特定技能制度を停止 ◆国際経済ｅｔｃ ・タイ市場休場 ・インド3月消費者物価指数 (19:30) ・米国3月