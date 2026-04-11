――――――――――――――――――― 4月13日 (月) ――

◆国内経済

・3月マネーストックM2 (8:50)

・3月投信概況 (15:00)

★植田和男日銀総裁が信託大会で挨拶 (15:15)

・外食業の特定技能制度を停止

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・インド3月消費者物価指数 (19:30)

・米国3月中古住宅販売件数 (23:00)

★IMF・世界銀行春季総会 (ワシントン、～18日)

【海外決算】

[米]ゴールドマン・サックス・グループ /[仏]LVMH

◆新規上場、市場変更 など

〇太平洋工業 <7250> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月14日 (火) ――

◆国内経済

・2月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・2月設備稼働率 (13:30)

・熊本地震の前震から10年

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、タイ市場休場

★中国3月貿易収支

★米国3月生産者物価指数 (21:30)

★IMF世界経済見通し

・シンガポール中銀が金融政策を発表

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 、ジョンソン・エンド・ジョンソン 、ウェルズ・ファーゴ 、シティグループ 、ブラックロック /[独]BMW

◆新規上場、市場変更 など

〇豆蔵 <202A> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月15日 (水) ――

◆国内経済

★2月機械受注 (8:50)

・3月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・ユーロ圏2月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・米国3月輸入物価指数 (21:30)

・米国3月輸出物価指数 (21:30)

・米国4月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (16日3:00)

・米国2月対米証券投資 (16日5:00)

【海外決算】

[米]バンク・オブ・アメリカ 、モルガン・スタンレー 、プログレッシブ /[仏]エルメス・インターナショナル/[欧]ASMLホールディング /[台]ヤゲオ

◆新規上場、市場変更 など

〇地域新聞社 <2164> [東証Ｇ]：福証上場 (重複上場)

〇日本パレットプール <4690> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月16日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・全国経済同友会セミナー (高知県、～17日)

・熊本地震の本震から10年

・柏崎刈羽原発6号機が営業運転開始

◆国際経済ｅｔｃ

・中国3月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国1-3月期GDP (11:00)

★中国3月鉱工業生産 (11:00)

★中国3月小売売上高 (11:00)

・中国1-3月固定資産投資 (11:00)

・中国1-3月不動産開発投資 (11:00)

・英国2月GDP (15:00)

・ユーロ圏3月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国3月鉱工業生産 (22:15)

・米国3月設備稼働率 (22:15)

★G20財務相・中央銀行総裁会議 (ワシントン)

【海外決算】

[米]ネットフリックス 、ペプシコ 、アボット・ラボラトリーズ 、チャールズシュワブ 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 、USバンコープ 、トラベラーズ /[台]★台湾積体電路製造（TSMC）



――――――――――――――――――― 4月17日 (金) ――

◆国内経済

・天皇皇后両陛下主催の春の園遊会 (赤坂御苑)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏2月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏2月貿易収支 (18:00)

★米国3月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)



――――――――――――――――――― 4月18日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 4月19日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ブルガリア総選挙



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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