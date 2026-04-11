All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：チーバくんサブレー（千葉とみい）／53票2位は、千葉県の公式マスコットキャラクターをモチーフにした「チーバくんサブレー」です。千葉県の形をしたチーバくんは、横から