話のネタになりそうな「千葉県のお土産」10選！ 2位「チーバくんサブレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：チーバくんサブレー（千葉とみい）／53票2位は、千葉県の公式マスコットキャラクターをモチーフにした「チーバくんサブレー」です。千葉県の形をしたチーバくんは、横から見た姿がそのまま県の地図になっているというユニークな特徴があります。「私はこのあたり（耳の部分）に行ってきたよ！」と、地図を見ながら会話が弾む、千葉県愛に溢れたお土産です。回答者からは「低年齢層の子どもがいる家庭へのお土産にはよさそう」（50代男性／神奈川県）、「チーバくんの話で盛り上がりそうだからです」（20代男性／東京都）、「ご当地キャラは話のネタになるし、可愛いビジュアル」（20代女性／福岡県）といった声がありました。
1位：まずい棒（銚子電鉄）／64票1位は、銚子電鉄が手掛ける「まずい棒」でした！経営状況が「まずい」ことから自虐的なネーミングで発売されたこのスナック菓子は、その衝撃的な名前とは裏腹に、美味しさとユーモアで瞬く間に全国区の人気に。千葉県・銚子のローカル鉄道を応援するというストーリー性もあり、まさに最高の「話のネタ」として選ばれました。回答者からは「世間で話題になったし、その話題を知らなかった人にも笑ってもらえるお土産」（40代女性／熊本県）、「名前と実物のギャップが面白いからです。『まずい棒』というネーミングで、実際は素朴な甘さのお菓子で『まずくない』と話題になります」（40代男性／神奈川県）、「経営状況がまずいという自虐ネタを商品名にしてしまう潔さが、今の時代らしくて面白いからです」（40代男性／宮城県）といった声がありました。
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(文:坂上 恵)