タレントの中山秀征（58）が10日、自身のインスタグラムを更新。左足首骨折で入院中のタレントの松本明子（60）の見舞いに訪れた様子を公開した。「松本明子さん4月8日に還暦を迎えた松本さんですが、なんと足の骨を折ってしまい病室で誕生日をむかえることに」と入院中の松本とのツーショットを披露した。「しかし、そこは持ち前のパワフルさで病室は大爆笑同期の大沢逸美さん木元ゆうこさん小林千絵さん同期アイドル