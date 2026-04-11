男女の出会いにおいてすっかり定着したマッチングアプリ。しかし、マッチングアプリ以外での自然な出会いを希望する人も多いと聞きます。株式会社アイベック（福岡市中央区）が運営する出会い・恋愛マッチングアプリサービス『ハッピーメール』が実施した調査によると、約4人に3人が「マッチングアプリ以外で出会いにつながった経験がある」と回答したことがわかりました。では、自然な出会いを叶えるためにどのようなことを意識し