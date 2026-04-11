米国戦に向け最終調整する長谷川（中央）ら＝サンノゼ（共同）【サンノゼ（カリフォルニア州）共同】サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は11日（日本時間12日）に米国との国際親善試合3連戦の第1戦に臨む。10日はカリフォルニア州サンノゼの試合会場で練習を行い、主将の長谷川（マンチェスター・シティー）は「いい時間帯で（先に）点を取りたい。どアウェーの中、いい試合をしたい」と意気込んだ。ワールドカップ（W