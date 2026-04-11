ツエーゲン金沢は11日、MF沖崎颯(25)がFC.ISE-SHIMA(東海1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までとしている。沖崎は金沢U-18から関東学院大を経由してトップチームに加入。プロ2年目の昨年は4月に前十字靱帯断裂および外側半月板断裂と診断される大怪我を負い、ここまでリーグ戦の出場はない。沖崎はクラブを通じて「アカデミーから育ててもらった金沢で活躍するために、この決断に至りました」と説