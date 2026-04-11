金沢MF沖崎颯が地域リーグへ期限付き移籍「覚悟をもって行ってきます」
ツエーゲン金沢は11日、MF沖崎颯(25)がFC.ISE-SHIMA(東海1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までとしている。
沖崎は金沢U-18から関東学院大を経由してトップチームに加入。プロ2年目の昨年は4月に前十字靱帯断裂および外側半月板断裂と診断される大怪我を負い、ここまでリーグ戦の出場はない。
沖崎はクラブを通じて「アカデミーから育ててもらった金沢で活躍するために、この決断に至りました」と説明し、「この約2年間での怪我や悔しい思いを晴らせるように覚悟をもって行ってきます。成長した姿を皆さんに見せられるように頑張ります」とコメントしている。
沖崎は金沢U-18から関東学院大を経由してトップチームに加入。プロ2年目の昨年は4月に前十字靱帯断裂および外側半月板断裂と診断される大怪我を負い、ここまでリーグ戦の出場はない。
沖崎はクラブを通じて「アカデミーから育ててもらった金沢で活躍するために、この決断に至りました」と説明し、「この約2年間での怪我や悔しい思いを晴らせるように覚悟をもって行ってきます。成長した姿を皆さんに見せられるように頑張ります」とコメントしている。