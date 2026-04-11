ヤマハの「“2人乗り”後輪駆動コンパクトカー」って？過去のモーターショーでは個性的なコンセプトカーが数多く披露されてきましたが、2013年の「第43回東京モーターショー」に登場したヤマハの「MOTIV（モティフ）」は、その中でも特に印象的な一台でした。未来の都市型モビリティを示すモデルとして注目され、現在も関心が寄せられています。モティフは、二輪車で培った「人機一体」の思想を四輪へ応用する研究の一環として