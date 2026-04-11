市川團十郎が１１日、ブログを更新。銀座の超高級寿司店「久兵衛」のお寿司を自宅で堪能したことを明かした。「昨日は家で久兵衛さんでした」と寿司二折りと、魚介のサラダの写真をアップ。ブログの読者から「な！なんですって！最高すぎる」「うらやまです」「彩りが豊かで映えてますねー。」「食べてみたいものです♥」と驚きと羨望の声が寄せられている。「久兵衛」は、２０１８年、安倍晋三首相（当時）が米国のバ