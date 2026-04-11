ドウシシャは4月7日〜7月31日23時59分の期間、発売10周年を迎えた家庭用かき氷器「とろ雪かき氷器」の節目を記念して、総額100万円分の「えらべるPay」や非売品カラーのかき氷器が当たる、「とろ雪かき氷器10周年記念キャンペーン」を開催している。●おうちかき氷がもっと楽しく「とろ雪かき氷器」は2016年から販売された、ジュースなどを凍らせた味付け氷を削って、とろっとした食感のかき氷（台湾風かき氷）を楽しめる家庭