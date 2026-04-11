カールスルーエ（ドイツ2部）にレンタル移籍中のFW福田師王が、今シーズン3得点目を記録した。現在22歳の福田は神村学園からボルシアMGに加入。移籍後は、U−19チームとセカンドチームでプレーすると、2024年1月にはトップチーム昇格が正式に発表された。しかし、公式戦11試合の出場にとどまったことから、昨年8月に買い取りオプションが付随するレンタル移籍でカールスルーエに加入した。ここまで公式戦16試合に出場してい