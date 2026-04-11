福田師王、ドイツ2部で今季3得点目！ カールスルーエは2試合ぶりの白星
カールスルーエ（ドイツ2部）にレンタル移籍中のFW福田師王が、今シーズン3得点目を記録した。
現在22歳の福田は神村学園からボルシアMGに加入。移籍後は、U−19チームとセカンドチームでプレーすると、2024年1月にはトップチーム昇格が正式に発表された。しかし、公式戦11試合の出場にとどまったことから、昨年8月に買い取りオプションが付随するレンタル移籍でカールスルーエに加入した。
ここまで公式戦16試合に出場しているものの、先発出場はわずか1試合にとどまっている福田だが、10日に行われたブンデスリーガ2部第29節のビーレフェルト戦に77分から途中出場すると、89分に右足でダメ押しとなるゴールを決めた。
福田にとってはこれが先月20日に行われた第27節のグロイター・フュルト戦以来、2試合ぶりとなる今シーズンの3得点目となった。なお、カールスルーエは4−1で2試合ぶりの勝利を収めている。
現在22歳の福田は神村学園からボルシアMGに加入。移籍後は、U−19チームとセカンドチームでプレーすると、2024年1月にはトップチーム昇格が正式に発表された。しかし、公式戦11試合の出場にとどまったことから、昨年8月に買い取りオプションが付随するレンタル移籍でカールスルーエに加入した。
福田にとってはこれが先月20日に行われた第27節のグロイター・フュルト戦以来、2試合ぶりとなる今シーズンの3得点目となった。なお、カールスルーエは4−1で2試合ぶりの勝利を収めている。
【動画】福田師王が今季3得点目をマーク！
味方のスルーパスに抜け出し— イージースポーツ (@easysportsjp) April 10, 2026
落ち着いてフィニッシュ🔥#福田師王 が今季3得点目をあげる#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
🆚カールスルーエSC vs アルミニア・ビーレフェルト
📱視聴はこちら https://t.co/SL1XdS6Obq@Bundesliga_JP pic.twitter.com/kCFPy39K78