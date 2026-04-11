福田師王、ドイツ2部で今季3得点目！　カールスルーエは2試合ぶりの白星

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　カールスルーエ（ドイツ2部）にレンタル移籍中のFW福田師王が、今シーズン3得点目を記録した。

　現在22歳の福田は神村学園からボルシアMGに加入。移籍後は、U−19チームとセカンドチームでプレーすると、2024年1月にはトップチーム昇格が正式に発表された。しかし、公式戦11試合の出場にとどまったことから、昨年8月に買い取りオプションが付随するレンタル移籍でカールスルーエに加入した。

　ここまで公式戦16試合に出場しているものの、先発出場はわずか1試合にとどまっている福田だが、10日に行われたブンデスリーガ2部第29節のビーレフェルト戦に77分から途中出場すると、89分に右足でダメ押しとなるゴールを決めた。

　福田にとってはこれが先月20日に行われた第27節のグロイター・フュルト戦以来、2試合ぶりとなる今シーズンの3得点目となった。なお、カールスルーエは4−1で2試合ぶりの勝利を収めている。


【動画】福田師王が今季3得点目をマーク！