俳優の蒼井優（40）が8日、都内で行われた「ビヒダス ヨーグルト」の新CM発表会に登場した。【写真】「DayDay.」2日連続欠席で気になる…山里亮太の“パーフェクトMC”に迫る業界注目の次世代候補たち同品のWのビフィズス菌にちなみ、ダブルで嬉しかったことを聞かれると「よく、義理の父母の家に娘と2人で行くのですが、じいじが娘とずっと遊んでくれて、私は義母とずっとおしゃべりができて……同時進行している」と幸せなプ