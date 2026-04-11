テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED」のオープニング曲「Believe」などで知られる、歌手の玉置成実さん（37）が2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つトレーニングウェア姿を披露した。「すっぴん失礼します！」玉置さんは、「この日は朝からトレーニングだったのですっぴん失礼します！」といい、ハーフトップにショートパンツをあわせたトレーニングウェア姿を投稿した。「行くまでは体がしんどかったの