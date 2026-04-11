こども園の園児たちに交通安全の絵本が贈られました。 この取り組みは県トヨタ販売店グループが毎年行っているものです。大分県大分市のしんかすがまち認定こども園で10日行われた贈呈式ではグループを代表して大分トヨタ自動車の三宮邦雄社長から園児に絵本が手渡されました。 しんかすがまち認定こども園 絵本では横断歩道の正しい渡り方などを紹介しています。 ◆男の子 「うれしい」 ◆女