10日は大分県内多くの中学校で入学式が行われ、新入生が新しい学校生活をスタートさせました。 王子中学校 大分市の王子中学校では10日、241人が入学しました。 入学式に臨んだ新入生が着ている真新しい制服は3年前から市内の中学校で導入された「標準服」です。 現在、27校中23校で採用されています。 王子中学校 式では姫野宏明校長が「夢を持って自分の可能性を信じてほしい」と