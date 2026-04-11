からあげ専門店の激戦区として知られる大分県中津市と宇佐市が初めてタッグを組むことになり、からあげを通じて街の魅力をPRする共同宣言を行いました。 中津市長と宇佐市長 「からあげの聖地」中津市と「からあげ専門店発祥の地」宇佐市は、からあげ専門店の激戦区として全国的に知られています。◆ 2つの市が今回初めてからあげについてタッグを組むことになり観光振興に繋げようと10日中津市で共同宣言を行