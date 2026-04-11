「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が10日、Xを更新。「美人」についての考察を披露した。「芸能界で通用するレベルの美人は、一朝一夕で成れるモノではなく、その人に会う髪型、髪色、表情の作り方、話し方、声の出し方、化粧、立ち居振る舞い、スタイル、身長、体重と、様々な要素を磨いてきた人達が争ってるのね」と指摘。その上で「東大生は、その時間を勉強に費やしてるんだから、当然難しく