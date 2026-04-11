「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が10日、Xを更新。「美人」についての考察を披露した。

「芸能界で通用するレベルの美人は、一朝一夕で成れるモノではなく、その人に会う髪型、髪色、表情の作り方、話し方、声の出し方、化粧、立ち居振る舞い、スタイル、身長、体重と、様々な要素を磨いてきた人達が争ってるのね」と指摘。その上で「東大生は、その時間を勉強に費やしてるんだから、当然難しくなるよね」とつづった。

そして別の投稿で「菊川怜さんや高田真由子さんは、マジですごい」と補足していた。

ひろゆき氏は9日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に「見届け人」として出演。元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）に2週連続で「かわいくない」とツッコミを入れていた。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した神谷と前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が初日にお互い水着姿で海デート。

2人はカヤックで盛り上がった。石丸氏が「東大の経済学部出て大学院でしょ？ 今25歳。普通にかわいい容姿でいらっしゃる。普通に考えたら、モテまくるはずじゃないですか？」と質問。神谷が「あまりにも学歴完璧、顔も完璧ってなると…」と自分語りを始めた。

すると画面が切り替わり、スタジオへ。「見届け人」のひろゆき氏は「そこまでかわいくないと思うよ。普通じゃない？」とツッコミを入れた。

そしてVTRへ。神谷は「自分の（求める）基準が上がっちゃうんですよ。自分よりも頭がいい人がよかったり。考え方が古い。女は黙って男に従え系の方が私は…そっち側なんですよ」と主張していた。

ひろゆき氏は初回の2日配信回でも神谷に言及。神谷は「考え方がすごく古風で、男性に引っ張ってもらいたい。男性が自分よりもすべて上じゃないと尊敬できないんですよ。私よりも上の人がいなかったです」などと本音を吐露していた。

ひろゆき氏はその神谷に対し「これ聞いて好きになる人いないと思う。そんなかわいくないから無理じゃん」とツッコミを入れていた。