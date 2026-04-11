今年も早速ダイソーにミニファンが登場していますが、かなり進化していて驚きました！ディスプレイ表示で電池残量や風量レベルを一目で把握することが可能。さらに風量も細かく調整でき、シーンに合わせて快適に使用できます！スタンドにもなるクリップ付きで、お出かけに便利。これが1,000円で買えるなんて驚きです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示）価格：￥1,100（