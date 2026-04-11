まさかのディスプレイ表示に進化！1000円とは思えない100均の家電小物

今年も早速ダイソーにミニファンが登場していますが、かなり進化していて驚きました！ディスプレイ表示で電池残量や風量レベルを一目で把握することが可能。さらに風量も細かく調整でき、シーンに合わせて快適に使用できます！スタンドにもなるクリップ付きで、お出かけに便利。これが1,000円で買えるなんて驚きです！

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商品情報

商品名：ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示）

価格：￥1,100（税込）

充電時間：約2時間30分

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480894027

ディスプレイ表示でわかりやすい！ダイソーのミニファンが凄い！

早くもダイソーには夏に向けたミニファンが登場！今回ご紹介するのは季節もの売り場で見つけた『ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示）』という商品です。

これまでダイソーに登場したファンとは一味違う機能を持ったアイテムで、クオリティの高さに驚きました！

コンパクトながら、ヘッドの部分に厚みがある形状です。

ただ、計量してみると約152gと割と軽いので、持ち運びやすいです。

持ち手にクリップが付いており、 バッグの外側に吊り下げることも可能。

バッグ内のスペースを圧迫せずに持ち運べるのは嬉しいですね。

このクリップはスタンドになっており、立てることで卓上ファンとしても使用できます。

充電は別売のUSB Type-Cケーブルで行います。

充電時間は約2時間30分となっており、扇風機からケーブルを取り外すと緑色の充電マークが消えます。

風量を細かく調整することが可能◎使用時間も長めなのが嬉しい！

サイドボタンを2回連続で押すと、電源がONになる仕様です。

そのため、持ち運び中の意図しない起動を防げて安心です。

風量が細かく調整できるのも魅力。ボタンを押すたびに25ずつ風量が強くなっていき、最大で100までレベルを調整することが可能です。

満充電時の使用可能時間の目安としては、最大の100レベルで約50分。最弱レベルでは約6時間の長時間使用が可能となっています。

以前ダイソーで購入した手持ちの他のファンよりも、10分長く持続するのでありがたいです！

風力は非常に強力で、ティッシュを近づけると真横になびくほどのパワーがあり、暑がりな筆者でも使い物になると実感できる涼しさです。

音に関しては、低風量では静かなものの、高風量になると「キーン」という動作音が目立つ印象。静かな場所では注意が必要です。

バッテリーの残量をLEDでデジタル表示できるので、充電タイミングが視覚的にわかりやすいのも助かります。

ただ、ヘッドに厚みがあるのでバッグが小さいと嵩張る場合があることと、フル充電までの時間が他のファンより長めなのが気になりました。

価格は1,100円（税込）と、ダイソーの中では高価ではありますが、相応の高機能を搭載しており納得のクオリティだと感じました！

安価なハンディファンでは物足りなさを感じていた方におすすめしたい、ダイソーの技術力が詰まった本気の商品。『ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示）』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。