日本GPで自身2勝目を飾り、史上最年少でポイントリーダーに立ったアントネッリ。日本の法律では飲酒が認められないため、鈴鹿の表彰台はノンアルコールシャンパンでセレモニーを行った連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE47満開の桜が咲き誇る鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で開催された第3戦日本GPは3日間で合計31万5000人もの大観衆を集めた。レースはメルセデスのキミ・アントネッリが前戦の中国GPに続いて連勝を飾り、