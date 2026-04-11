4月15日（水）に大井競馬場で行われる東京スプリント（Jpn3）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第37回東京スプリント（Jpn3）施行日：4月15日（水）施行場：大井競馬場距離：1200m出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬1着賞金：3000万円【JBCスプリント】大井所属ファーンヒルが逃げ切りV…初ダートのママコチャは2着好メンバー揃う●JRA所属馬ドラゴンウェルズ（牡4・栗東・藤原英昭）戸崎圭太ハッピーマン（牡4・栗