カシオ計算機は4月10日、女性向け耐衝撃カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、電波ソーラーモデル「BGA-2800」を発売した。ネイビーの「BGA-2800-2A2」とホワイトの「BGA-2800-7A3」の2モデルを用意し、価格はいずれも23,100円。BGA-2800「BABY-G」新製品は、ボリューム感のあるフォルムが特徴の「BGA-2800」シリーズに、ブルーのカラーパレットを採用したモデル。ネイビーはピンクゴールドのきらめきを差し色に効かせた上