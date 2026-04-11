カシオ「BABY-G」に爽やかなブルー基調の電波ソーラーモデル！ ネイビーとホワイトの2色
カシオ計算機は4月10日、女性向け耐衝撃カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、電波ソーラーモデル「BGA-2800」を発売した。ネイビーの「BGA-2800-2A2」とホワイトの「BGA-2800-7A3」の2モデルを用意し、価格はいずれも23,100円。
BGA-2800
「BABY-G」新製品は、ボリューム感のあるフォルムが特徴の「BGA-2800」シリーズに、ブルーのカラーパレットを採用したモデル。ネイビーはピンクゴールドのきらめきを差し色に効かせた上品なデザイン、ホワイトはブルーをアクセントに加えた爽やかなデザインに仕上げたという。
BGA-2800-2A2
BGA-2800-7A3
機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水を装備。世界6局の電波を受信し時刻を自動修正する「マルチバンド6」のほか、ワールドタイム、ソーラー充電システムの「タフソーラー」などを備えた。
BGA-2800-2A2 装着イメージ
主な仕様は以下のとおり（BGA-2800-2A2／BGA-2800-7A3 共通）
ケースサイズ：W43.4×D14.8×H47.4mm
質量：43g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：125〜180mm
その他機能：マルチバンド6、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ（1／100秒・60分計・スプリット付き）、タイマー（最大100分）、時刻アラーム5本＋時報、ダブルLEDライト（フルオートライト・スーパーイルミネーター・残照）、ネオブライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター、針退避
BGA-2800-7A 装着イメージ
BGA-2800
「BABY-G」新製品は、ボリューム感のあるフォルムが特徴の「BGA-2800」シリーズに、ブルーのカラーパレットを採用したモデル。ネイビーはピンクゴールドのきらめきを差し色に効かせた上品なデザイン、ホワイトはブルーをアクセントに加えた爽やかなデザインに仕上げたという。
BGA-2800-7A3
機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水を装備。世界6局の電波を受信し時刻を自動修正する「マルチバンド6」のほか、ワールドタイム、ソーラー充電システムの「タフソーラー」などを備えた。
BGA-2800-2A2 装着イメージ
主な仕様は以下のとおり（BGA-2800-2A2／BGA-2800-7A3 共通）
ケースサイズ：W43.4×D14.8×H47.4mm
質量：43g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：125〜180mm
その他機能：マルチバンド6、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ（1／100秒・60分計・スプリット付き）、タイマー（最大100分）、時刻アラーム5本＋時報、ダブルLEDライト（フルオートライト・スーパーイルミネーター・残照）、ネオブライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター、針退避
BGA-2800-7A 装着イメージ