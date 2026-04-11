読売テレビは11日からポッドキャスト番組『ヨミ☆ラジ』（毎週土曜前7：00更新、全8回）を配信した。メインパーソナリティーは虎谷温子アナウンサーが務める。【写真】『す・またん！』3000回祝福に駆けつけた稲垣吾郎ラジオ放送を持たない読売テレビにとって“念願のラジオ番組”。2025年9月に16年の歴史に幕を下ろした朝の情報番組『す・またん！』で長らくメインMCを務め、現在は読売テレビアナウンスセンターで管理職と