【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。4月11日は、今年7年ぶりとなるワールドツアーを行う人気K-POPアーティストの「BTS」を深掘りする。 ■世界的人気を獲得したBTSの知られざるヒット戦略 K-POPを世界的な地位にまで押し上げた存在であり、圧倒的な人気